Москва, , 20:58 — REGNUM Российский рэп-исполнитель L`ONE (настоящее имя — Леван Горозия) выпустил клип на песню «С ней». Ролик доступен на YouTube-канале исполнителя с 24 мая.

Клип на сингл «С ней» L`ONE посвятил своей жене Анне Горозии в честь её дня рождения. Видео за несколько часов посмотрели более 60 тыс. человек, из-за чего оно попало в тренды русскоязычного YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что в начале мая 2021 года L`ONE в третий раз стал отцом. У рэпера родилась дочь Тамара.

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