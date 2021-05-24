Лос-Анджелес, США, , 20:45 — REGNUM Регистрация на выставку E3 (Electronic Entertainment Expo) 2021 для широкой аудитории начнётся 3 июня 2021 года. Об этом 24 мая сообщает портал Kotaku.

Занятые в индустрии видеоигр профессионалы и значимые фигуры смогут подать заявки чуть раньше — 31 мая. Форма регистрации уже доступна на сайте E3. После регистрации участники получат ключи к приложению, а также к разделам портала выставки, в том числе к мероприятиям, форумам и виртуальным «киоскам». Они также смогут создать учётную запись и аватар.

Напомним, выставка достижений в индустрии видеоигр E3 2021 пройдёт полностью в онлайн-формате. Стоит отметить, что желающие посмотреть трансляции мероприятий E3 смогут сделать это и без регистрации на основных платформах, в т.ч. на Twitch и YouTube.

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