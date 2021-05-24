Санкт-Петербург, , 20:45 — REGNUM Руководство санкт-петербургского «Зенита» намерено подписать 27-летнего атакующего полузащитника «Милана» и национальной сборной Турции Хакана Чалханоглу, которого на данный момент портал transfermarkt оценивает в 35 миллионов евро. «Сине-бело-голубые» рассчитывают подписать футболиста в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А Хакан Чалханоглу принял участие в 33-х матчах, в которых набрал 4+9 очков по системе гол+пас. В рамках Лиги Европы на счету футболист пять забитых мячей и две голевыми передачи.

Хакан Чалханоглу перешел в «Милан» 3 июля 2017 года из леверкузенского «Байера-04» за 22 миллиона евро. Текущее соглашение турка с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.