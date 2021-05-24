Лондон, , 20:36 — REGNUM Сегодня, 24 мая, портал The Independent передал информацию о том, что руководство «Тоттенхэма» занимается поисками нового главного тренера.

В руководстве «шпор» возникли некоторые разногласия касательно выбора нового наставника команды. По некоторым данным, определенная доля менеджмента команды хочет, чтобы в лондонский клуб вернулся Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет «ПСЖ».

Работа в парижском клубе складывается для аргентинского специалиста несколько сложнее, чем предполагалась ранее из-за чего существует вероятность, что Почеттино захочет вернуться в «Тоттенхэм».

Напомним, что Маурисио Почеттино был главным тренером «шпор» в период с 2014 по 2019 год.