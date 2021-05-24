Брюссель, 24 мая 2021, 20:32 — REGNUM Новые санкции будут, вероятно, введены в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолётом компании Ryanair, сообщила 24 мая журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед саммитом ЕС в Брюсселе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»
По её словам, вопрос единых для всего ЕС мер воздействия на Минск будет обсуждаться на саммите. Она добавила, что новые санкционные списки «точно будут» в повестке встречи.
Призвав к международному расследованию ситуации с посадкой самолёта в Минске накануне, 23 мая, она заявила, что Берлин требует от Минска отпустить задержанного в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Кроме того, Меркель заявила, что считает «не заслуживающими доверия» объяснения случившегося, распространённые официальным Минском.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский собрался прекратить воздушное сообщение с Белоруссией