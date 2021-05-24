Брюссель, , 20:32 — REGNUM Новые санкции будут, вероятно, введены в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолётом компании Ryanair, сообщила 24 мая журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед саммитом ЕС в Брюсселе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

По её словам, вопрос единых для всего ЕС мер воздействия на Минск будет обсуждаться на саммите. Она добавила, что новые санкционные списки «точно будут» в повестке встречи.

Меркель «К этому также относится вопрос отказа от перелётов белорусской авиакомпании».

Призвав к международному расследованию ситуации с посадкой самолёта в Минске накануне, 23 мая, она заявила, что Берлин требует от Минска отпустить задержанного в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Кроме того, Меркель заявила, что считает «не заслуживающими доверия» объяснения случившегося, распространённые официальным Минском.

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