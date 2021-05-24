Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Последнее обновление приложения облачного игрового потокового сервиса xCloud позволяет превратить смартфон Surface Duo с двумя дисплеями в «портативную Xbox». Демонстрационный ролик разместил 24 мая на своей twitter-странице главный редактор портала The Verge Том Уоррен.

В видео журналист показал, что при запуске xCloud на один дисплей Surface Duo выводится изображение, а второй превращается в виртуальный геймпад.

«Это похоже на Nintendo 3DS с играми Xbox», — отметил Уоррен.

https://twitter.com/tomwarren/status/1396844670077054976

Напомним, сервис xCloud компании Microsoft позволяет при наличии быстрого соединения с сетью запускать на мобильных устройствах различные видеоигры, в том числе категории AAA (игры топ-уровня). Обработка изображения происходит на серверах Microsoft, а на устройство пользователя поступает лишь видеосигнал.

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