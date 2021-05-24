Череповец, Вологодская область, 24 мая, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Для обеспечения сохранности окружающей среды необходимо проводить экологическое воспитание общества. Об этом 24 мая заявил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодском области, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Что касается экологического воспитания, о котором мы сегодня говорили, оно же не появляется из ниоткуда — по щелчку. Это возникает из семьи, школы, информационного поля общества», — сказал замглавы Росмолодежи.

По этой причине агентство старается работать с подрастающим поколением и молодыми людьми в части воспитания в них правильного отношения к окружающей среде и природе.

«И что главное: формирование у молодёжи экологического воспитания мы стараемся поддерживать грантами и организационно», — отметил Платонов.

Также он отметил, что форум «Экосистема» планируется сделать ежегодным.