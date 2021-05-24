Киев, 24 мая, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Реализация земельной реформы на Украине «в последующие годы» добавит к ВВП страны примерно 2 млрд долларов или около 1,5%, заявил 24 мая на конференции в Киеве советник руководителя офиса президента Украины, бывший министр экономики Тимофей Милованов.

Николай Дубовской. Земля.. 1894

Милованов сослался на соответствующие расчеты Киевской школы экономики.

При этом советник подчеркнул — самое главное, что земельная реформа позволит людям, которые имеют землю в собственности, получать финансирование под залог этой земли «в белую, а не по серым схемам». Соответственно, это позволит поднять производительность.

На этой же конференции президент Зеленский заявил, что за время действия моратория на продажу сельскохозяйственной земли на Украине умер почти 1 миллион землевладельцев, а стоимость гектара земли стала самой низкой в Европе.

«Предыдущие парламенты не смогли не то что провести земельную реформу, но даже приступить к обсуждению соответствующих законов. Зато им удалось другое: они создали внутри страны фактически офшор площадью более восьми миллионов гектаров. Это серый, теневой рынок, где землю легко покупали, легко продавали, собирали урожай и зарабатывали миллионы без уплаты каких-либо налогов, официального трудоустройства и социальных гарантий для людей», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что рынок земли на Украине должен заработать с 1 июля нынешнего года. Власти страны заявляют, что приняли для этого все необходимые законы. При этом известно, что по базовому закону о продаже земли, который Рада приняла в марте прошлого года, еще должен быть оглашен вердикт Конституционного суда.