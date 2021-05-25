Ульяновск, , 10:26 — REGNUM В Ульяновской области рамках международного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…» стартовал фестиваль «Дни джаза в Ульяновске». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Местом проведения фестиваля выбрана открытая усадьбы семьи Ульяновых. Концерты продлятся по 5 июня и станут частью летней программы фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…», который состоится в 59-й раз. Организаторы отмечают, что в нём примут участие коллективы из Ульяновска, Москвы, Санкт-Петербурга и Франции.

Зрителям будут представлены композиции в различных музыкальных стилях — помимо джаза, будут звучать блюз, соул, африканский грув, латина, симфоджаз.

Завершится фестиваль выступлением московской певицы Ангелины Сергеевой, которая исполнит каверы на песни и авторские композиции под аккомпанемент Ульяновского симфонического оркестра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области стартовала неделя национального проекта «Культура», которая продлится по 30 мая. В афише — фестивали, выставки, мастер-классы, творческие встречи. Главным событием станет международный фестиваль кинопрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души».

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