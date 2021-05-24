Белград, , 20:18 — REGNUM Средняя зарплата в Сербии в марте составила 555 евро (в динаровом эквиваленте). Об этом 24 мая заявил президент страны Александр Вучич.

«У меня хорошие новости для всех граждан Сербии. Средняя зарплата в марте составила ровно 555 евро. Это то, чего мы ждали», — заявил Вучич в видеообращении к гражданам страны, размещенном на странице «budcnostsrbijeav» в соцсети «Инстаграм».

По его словам, это лучше тех 330 евро, сколько составляла средняя зарплата в Сербии в том момент, когда он стал премьер-министром. «Это ваша заслуга. Прежде всего ваша заслуга в том то, что Сербия уже является не страной проигравших, а страной победителей, которая может соревноваться во всех областях с другими странами и при этом побеждать и тех, которые не десятилетиями, а веками были лучше нас», — сказал Вучич гражданам.

При этом он добавил, что надо работать над тем, чтобы средняя зарплата до конца года превысила 600 евро.

Напомним, что ранее президент Вучич заявил о том, что в этом году рост сербской экономики достигнет 6%.