Курган, , 20:17 — REGNUM В Кургане в 2021 году на муниципальных маршрутах обновят 50 автобусов. Об этом порталу 45.ru сообщили в горадминистрации столицы Зауралья.

В 2019 году в Кургане обновили 42 автобуса, в 2020 году — 34. Напомним, ранее сообщалось, что по Кургану курсируют 370 автобусов.

По словам временно исполняющей обязанности главы Кургана Елены Ситниковой, с 2021 по 2023 годы в Кургане появятся 24 автобуса ПАЗ большой вместимости.

«Они хороши тем, что у них низкий пол и ими могут воспользоваться граждане с ограниченными возможностями здоровья, маломобильные группы населения, в том числе мамы с колясками», — отметила Ситникова.

Директор городского транспортного управления Алексей Теребенин отметил, что в декабре 2020 года в Кургане создан план перспективного развития перевозок, где одно из основных требований — обновление автобусов.

Заместитель директора одного из крупнейших перевозчиков Кургана «Транссервис» Игорь Климовский в свою очередь пояснил, что обновление автопарка идёт медленно, так как в автобусах их компании запустили проездной «Кузнечик», который позволяет отдавать за поездку от 20 рублей в условиях, когда почти все перевозчики взвинчивают цены до 28 рублей. В 2020 году компания купила 24 новых современных автобуса. Одна машина «Вектор Next» стоит более 3,5 млн рублей, а «Газель City» — около 2,8 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Кургана жалуются на невыносимые условия поездок в автобусах ПАЗ старой модификации, где в жару включаются печки. Курганцы сетуют, что в муниципалитете иного транспорта как «ад на колёсах», не видно.

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