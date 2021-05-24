Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Инцидент с гражданским авиалайнером компании Ryanair, который накануне, 23 мая, совершил незапланированную посадку в Минске, обсуждался послом США в Белоруссии с представителями белорусского правительства, сообщила 24 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Она, комментируя решение посадить лайнер, следовавший из Афин в Вильнюс, в Минске после сообщения о заложенном в нём взрывном устройстве, сказала, что американские власти возмущены — как и «мировое сообщество».

С Минском, добавила она, Вашингтон провёл обсуждение этой темы: «наш посол говорила» напрямую с правительством Белоруссии. Лично американский президент Джо Байден в переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко не вступал.

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