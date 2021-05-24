Киев, , 20:16 — REGNUM Боевик национальной гвардии Украины Виталий Маркив, ранее обвиняемый в убийстве репортера Андреа Роккелли и его переводчика, гражданин РФ Андрея Миронова, официально вернулся на службу, заявили 24 мая в МВД страны.

Как сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, Маркив вернулся на службу в национальную гвардию и при этом со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела в Риме.

Также Шевченко заявил, что Россия смогла добиться обвинения Маркива «путем проведения информационно-психологической спецоперации в Италии, используя приход к власти своих союзников».

По его словам, Украина смогла вытащить Маркива «благодаря колоссальным усилиям государства, а именно дипломатов, юристов, МВД Украины и лично его руководителя Арсена Авакова».

ИА REGNUM напоминает, что 23 мая стало известно, что в Кассационный суд Италии поступили апелляционные жалобы на решение апелляционного суда Милана, в соответствии с которым Маркив был оправдан. Жалобы подали генеральная прокуратура Милана и семья Андреа Роккелли.