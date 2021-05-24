Белград, , 20:15 — REGNUM Извинения президента Чехии Милоша Земана перед сербским народом за бомбардировки 1999 года — это «поистине историческое событие», так как оно могло бы в будущем инициировать полемику по поводу того, насколько бомбардировки СР Югославии со стороны НАТО были правильным и морально оправданным решением. Такое мнение 23 мая высказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Брнабич также заверила, что «в НАТО не были рады тому, что Земан извинился перед сербам».

По словам премьера Сербии, даже президент страны Александр Вучич удивился, когда услышал, как Земан просит прощения у сербского народа за то, что Чехия в 1999 году присоединилась к бомбардировкам СР Югославии.

«Мне кажется, что Вучич за эти годы выстроил новый имидж Сербии и новые политические связи с иностранными государствами, что и привело к тому, чтобы такой авторитетный политик принес нам свои извинения», — цитирует портал b92 слова Брнабич.

Напомним, что ранее во время совместной с президентом Сербии Вучичем пресс-конференции в Праге Милош Земан сообщил, что его «все время мучило» то, что Чехия в 1999 году, хоть и последней, но все-таки дала согласие на бомбардировки Югославии. «Как человек, я хотел бы попросить прощения у сербского народа», — заявил он.