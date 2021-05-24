Тирана, , 20:11 — REGNUM Сербия должна допустить вступление сепаратистского Косово в международные организации и подписать с Приштиной соглашение о взаимном признании. Об этом говорится в новом «нон-пейпер-документе», посвящённом урегулированию косовского вопроса, который 23 мая опубликовало издание Albanian Post.

Как утверждает издание, документ был составлен по инициативе Германии и Франции, а его содержание якобы будет обсуждаться на встрече президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти, которая запланирована на июнь.

«Сербия и Косово согласились бы с тем, что они не могут представлять другое государство на международной арене и действовать от его имени», — цитирует албаноязычное издание текст документа.

Для подписания соглашения о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, основанного на подобных началах, необходимо, чтобы предварительно и Сербия, и сепаратистское Косово внесли поправки в свои конституции, отмечает Albanian Post.

Напомним, что ранее в балканской прессе было опубликовано несколько различных документов, в рамках которых якобы в ближайшее время должен быть урегулирован косовский вопрос. Тем не менее, Белград и Приштина, а также власти Евросоюза, который является посредником в переговорах вокруг Косово и Метохии, не подтвердили, что эти варианты действительно рассматриваются сторонами в ходе переговоров.