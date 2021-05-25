Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 25 мая, спикер Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин ознакомятся с выставкой, посвященной реновации жилищного фонда Москвы, сообщает ИА REGNUM.

В течение недели в нижней палате парламента будет проходить выставка, которая рассказывает о ходе реализации программы реновации жилищного фонда города Москвы. В экспозиции представлены материалы о законодательной работе, положившей начало программе московской реновации, архитектурно-планировочные решения новых домов, варианты их отделки и благоустройства прилегающих территорий.

Госдума в 2017 году приняла закон о реновации, парламентарии предлагали распространить опят Москвы на все регионы. В России с 1 января 2021 года вступил в силу закон о комплексной реновации в регионах.

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