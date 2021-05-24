Вашингтон, 24 мая, 2021, 21:40 — ИА Регнум. В Белом доме не готовы объявить возможные сроки встречи президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, сообщила 24 мая на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Дженнифер Псаки

«Советник по национальной безопасности (Джейк Салливан) провел разговор с его коллегой (Николаем Патрушевым) и это стало важным шагом в преддверии запланированного американо-российского саммита, место и дату которого мы еще не готовы объявить и продолжаем работать над этим», — заявила Псаки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в городе Женеве (Швейцария). Об этом написал корреспондент телеканала NBC Джефф Беннеттв Twitter.

Накануне, 23 мая, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал вопрос места встречи двух президентов «техническим моментом».