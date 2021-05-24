Киев, , 20:07 — REGNUM Публичные упоминания президентом Украины Владимиром Зеленским народного депутата Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука накануне рассмотрения его апелляции — это политическое давление на судей и злоупотребление государственной властью, заявил 24 мая в эфире телеканала «Первый независимый» политический эксперт, доктор юридических наук Виталий Журавский.

Специалист напомнил, что во время своей пресс-конференции по итогам двух лет пребывания на посту 20 мая президент Владимир Зеленский заявил о том, что «эпоха Медведчука заканчивается». И еще несколько раз упоминал оппозиционного политика, намекая, что его заключение под стражу — только дело времени.

«Это 100-процентное доказательство, публичное доказательство политического давления на судей, злоупотребления государственной властью, узурпации власти. И какое решение суда ни было бы, в Европейском суде по правам человека в случае, если Медведчук проиграет суд в Украине — во что я мало верю, потому что все же среди судей есть много толковых людей, которые, думаю, не пойдут на это — но в случае, если это произойдет, в ЕСПЧ это дело будет политически мотивированным. И он выиграет этот суд», — подчеркнул Журавский.

Также он добавил, что во время заседания суда по избранию меры пресечения обвинение строилось на «предположениях и версиях», по мнению доктора юридических наук, «в цивилизованных государствах так суд не работает».

ИА REGNUM напоминает, что офис генерального прокурора Украины обвиняет Медведчука в государственной измене по трем разным эпизодам. Прокуроры требовали взятия политика под стражу при беспрецедентно высоком залоге примерно в $11 млн, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 июля.