Тирана, , 20:05 — REGNUM Встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти состоится в июне в Париже. Об этом 23 мая сообщил портал Albanian Post.

По информации издания, целью встречи будет конкретизация содержания окончательного соглашения о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, которое якобы должно быть подписано до февраля 2022 года.

Издание также опубликовало один из вариантов соглашение, который якобы предлагают Германия и Франция и который предусматривает предоставление автономии северу Косово и Метохии и формирование собственных органов самоуправления для этой области.

«Обе стороны согласны с формированием Автономного округа Северного Косово как отдельной административной единицы регионального самоуправления в Косово, которая имеет право принимать законы в области региональной экономики, финансов, культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты и европейского сотрудничества в соответствии с законодательством Косово и с законами о местном самоуправлении», — цитирует один из главных пунктов предполагаемого соглашения издание Albanian Post.

Автономный округ Северное Косово охватит территорию муниципалитета Звечан с 35 деревнями, муниципалитета Лепосавич с 72 деревнями, Северную Митровицу и Зубин Поток с 63 деревнями. «Округ возглавит губернатор, который является представителем косовского правительства. Также у округа будет парламент с народными представителями и исполнительный совет, которая будет совместным органом автономного округа, правительства Косово, правительства Сербии и Евросоюза», — говорится в документе.