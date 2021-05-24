Вашингтон, , 20:04 — REGNUM Многопользовательский режим игры Call of Duty: Black Ops Cold War вскоре может получить карту Hijacked. Об этом 24 мая сообщает портал GamesRadar.

Инсайдер, известный в Twitter под ником TheMW2Ghost, сообщил, что классическая карта, впервые появившаяся в Black Ops 2, может вернуться в Black Ops Cold War со стартом четвёртого сезона. Пользователь отметил, что его информация верна на «90%».

https://twitter.com/thegamerwebsite/status/1396785889838346240

Напомним, Hijacked представляет собой локацию, бой на которой в основном проходит на палубах огромной яхты. После Black Ops 2 эта карта появлялась в таких играх серии, как Black Ops 3 и Black Ops 4.

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