Санкт-Петербург, , 20:12 — REGNUM За минувшую неделю, с 17 по 23 мая, количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, в Петербурге возросло на 22,66% по сравнению с предыдущей семидневкой. Общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями за неделю выросло на 7,6%.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом говорится в опубликованных 24 мая материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

На минувшей неделе среднее количество госпитализаций в сутки составляло 381,4 случая. Для сравнения: в августе 2020 года, между 1-й и 2-й волнами эпидемии, это число равнялось 167.

Для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями в Санкт-Петербурге в настоящее развернуто 5992 койки. Из них свободны 1006 коек, что составляет 16,8%. Доля тяжелых больных в стационарах города на прошедшей неделе составляла около 21,6%.

Лечением коронавирусных пациентов в Петербурге заняты 13 180 врачей, 12 840 сотрудников среднего медперсонала и 1231 сотрудник младшего медперсонала.

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