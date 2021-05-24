Москва, , 20:03 — REGNUM Скоординированная реакция западных структур — НАТО, ОБСЕ и ЕС — на инцидент с задержанием в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича «вызывает удивление». Об этом говорится в опубликованном 24 мая заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Комментируя требования западных представителей «отпустить задержанного Романа Протасевича и ввести максимально жёсткие дополнительные санкции против Белоруссии и авиакомпании «Белавиа», официальный представитель МИД РФ напомнила, что «на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому».

Так, когда США охотились за бывшим агентом своих спецслужб Эдвардом Сноуденом, в 2013 году в столице Австрии был принудительно посажен и досмотрен самолёт президента Боливии, летевший из Москвы. Были и другие примеры, в том числе касающиеся посадки белорусских лайнеров.

Захарова отметила, что все эти акции совершались в нарушение норм международного права и при этом Запад почти не реагировал, «никто из виновных так и не понёс наказания». Она добавила, что белорусский МИД выразил готовность «к максимальной транспарентности»: так, Минск готов предоставить материалы и допуски международных экспертов.

Захарова «Призываем наших западных партнёров воздержаться от применения «двойных стандартов» и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию».

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