Киев, , 20:00 — REGNUM Министерство культуры и информационной политики Украины официально представило концепцию и слоган к празднованию 30-й годовщины независимости страны в августе этого года.

Соответствующие разъяснения пресс-служба ведомства опубликовала 24 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что министерством подготовлена концепция единой визуальной символики праздник — в её основе лежит идея видения независимости как мечты, к достижению которой стремились многие поколения украинцев.

Министерство подчеркивает, что графическая визуализация комплекса образов реализована в виде калейдоскопических цветочных орнаментов, которые формируются из изображений, фотографий, символов и все это «расцветает, как сама страна».

Основной слоган проекта — «Ты у меня одна». Как разъясняют в министерстве, он является определенным универсальным обращением к стране, цветку, независимости и нации.

В сообщении отмечается, что каждая область Украины будет иметь свой уникальный цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов этого региона.

Напомним, что на большой пресс-конференции 20 мая президент Украины Зеленский заявил, что празднование тридцатой годовщины независимости будет продолжаться три дня — первый саммит «Крымской платформы»; большой военный парад в Киеве, Днепропетровске и Одессе; большой концерт украинских звезд шоу-бизнеса. Также власти страны решили учредить новую премию для «великих украинцев».