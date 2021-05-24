Подгорица, , 19:58 — REGNUM В конце 2020 года 11 коммерческих банков Черногориии продемонстрировали положительный результат с общей прибылью 15,27 миллиона евро, говорится в сообщении центрального банка страны.

Убыток зафиксировал только банк Komercijalna banka. Он составил 176 тысяч евро.

Наибольшую прибыль в размере 5,83 миллиона евро получил Crnogorska komercijalna banka, за которым следуют NLB и Erste с прибылью в 2,13 миллиона и 2,08 миллиона евро соответственно.

Банк Hipotekarna banka завершил год с прибылью 1,7 миллиона евро, Universal Capital — с прибылью 1,49 миллиона евро, Addiko — с 698 тысячами, Adriatic — с 500 тысячами и Zaapad с 370 тысячами евро.

Прибыль Lovćen banka на конец марта составила 212 тысяч, Prva banka — 209 тысяч, Ziraat banka — 63 тысячи.