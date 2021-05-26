Ульяновск, , 06:20 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор по делу о смерти местной жительницы, тело которой убийце помог вытащить её супруг. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Перед судом предстал 48-летний ульяновец. Следствием установлено, что вечером 1 мая 2020 года фигурант уголовного дела в квартире ударил свою соседку ножом в грудь, от которого она умерла на месте преступления.

По данным правоохранителей, тело обнаружил супруг погибшей, когда стал её искать.

«Но он помог нападавшему скрыть следы преступления — вместе они вытащили тело на лестничную площадку этажами ниже», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Ему назначено десять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Второй фигурант уголовного дела — супруг погибшей — за укрывательство преступления (ст. 316 УК РФ) получил один год колонии строгого режима.

В надзорном ведомстве отмечают, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выясняют обстоятельства убийства работницы железной дороги, которая найдена на рабочем месте с ножевым ранением. В совершении преступления подозревают её бывшего супруга.

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