Москва, , 19:47 — REGNUM Задержание в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича является внутренним делом Белоруссии. Об этом говорится в опубликованном 24 мая заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Комментируя инцидент с посадкой накануне, 23 мая, гражданского самолёта компании Ryanair в Минске, Захарова отметила, что Москва следит за происходящим. Она напомнила, что, по официальным сообщениям Минска, «посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта».

Официальный представитель МИД РФ назвала действия властей Белоруссии соответствующими международным нормам: белорусский истребитель «был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учётом нахождения поблизости Белорусской АЭС».

Комментируя данные о задержании Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности, Захарова добавила:

«Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии. Есть информация, что, кроме Романа Протасевича, на борт самолёта не вернулась гражданка России. По данному вопросу посольство России в Минске находится в контакте с её родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь».

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