Лос-Анджелес, США, , 19:44 — REGNUM Проект фильма по серии видеоигр God Of War пока не находится на стадии активной реализации. Об этом 24 мая сообщает газета The New York Times.

Комментарий представителя Sony по этому поводу издание привело в статье, посвящённой будущим голливудским экранизациям видеоигр. В материале также упоминается, что всего Sony Pictures планирует выпустить 10 картин на основе различных игровых хитов своей игровой платформы.

Напомним, ранее глава PlayStation Джим Райан заявил, что фильм по игре Uncharted с Томом Холландом станет лишь началом реализации плана Sony по выпуску подобных картин. В серию God of War входят девять проектов, релиз последней игры франшизы состоялся 13 июня 2016 года.

