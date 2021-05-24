Киев, , 19:44 — REGNUM Крупнейшая авиакомпания Украины «Международные авиалинии Украины» (МАУ) будет принимать решение относительно полетов над территорией Белоруссии только на основе позиции украинских властей.

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Об этом говорится в комментарии компании, который был обнародован в украинских СМИ вечером 24 мая.

В МАУ подчеркивают, что решение о прекращении полетов над/в Белоруссию является политическим и не касается предотвращения рисков для безопасности полетов.

«Авиакомпания… будет принимать решение относительно перспектив полетов над территорией Белоруссии, исключительно опираясь на официальную позицию правительства и уполномоченных регулирующих органов», — говорится в комментарии.

МАУ подчеркивает, что уже сейчас специалисты анализирует возможные варианты развития событий в случае необходимости облета Белоруссии.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня вечером было объявлено, что президент УкраиныВладимир Зеленскийпоручил правительству страны подготовить решение о полном прекращении авиасообщения с Белоруссией. Уже через несколько минут после этого премьер Украины назначил внеочередное совещание правительства на 25 мая, чтобы официально утвердить решение.