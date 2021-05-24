Челябинск, , 19:41 — REGNUM В Челябинской области для сдачи государственных экзаменов зарегистрировались 34 125 учащихся девятых классов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Основной период государственной итоговой аттестации начался 24 мая. 2530 школьников решили сдавать русский язык в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ), а ещё 31 595 — в виде основного государственного экзамена (ОГЭ).

Всего в Челябинской области открыто 288 пунктов проведения экзамена. Из них 191 предназначен для участников ОГЭ.