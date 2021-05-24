Тирана, , 19:47 — REGNUM В Албании 24 мая в результате обследования 2020 человек выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Еще 94 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

По данным министерства, всего в Албании выявили 132 215 случаев заражения коронавирусом. 128 826 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2445 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них один мужчина в возрасте 66 лет — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 944, из них абсолютное большинство — 822 — в Тиране. На стационарном лечении находится 57 пациентов — это число продолжает уменьшаться уже четвертый месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до пары десятков. Аналогичное улучшение ситуации наблюдается и в соседних Косово и Северной Македонии.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 35 новых носителей коронавируса