Берлин, , 19:34 — REGNUM 24-летний защитник «Майнца» и национальной сборной Нидерландов Джерри Сен-Жюст попал на радары нескольких клубов, готовых подписать футболиста в летнее трансферное окно. На футболиста претендуют «Брюгге», леверкузенский «Байер-04» и московский «Спартак». Об этом 24 мая сообщило издание Bild.

Руководство «Майнца» готово отпустить нидерландца за 15 миллионов евро. Соглашение футболиста с немецким клубов рассчитано до конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Сен-Жюст принял участие в 32-х матчах чемпионата, в которых отметился одной голевой передачей. Также футболист сыграл в двух играх Кубка Германии.

Джерри Сен-Жюст перешел в «Майнц» 7 августа 2019 года из «Фейеноорда». Немецкий клуб заплатил за футболиста 8 миллионов евро.