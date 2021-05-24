Киев, , 19:34 — REGNUM Исключённый из фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Евгений Шевченко наказан за то, что поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами и нанес ущерб международному имиджу страны.

Об этом вечером 24 мая заявил прессе глава партии «СН» Александр Корниенко.

Корниенко отметил, что большинство депутатов фракции поддержали исключение Шевченко из-за систематических высказываний и действий, которые расходятся с политикой президента Зеленского. По его словам, таким образом «СН» последовательно демонстрирует свою политическую позицию.

«Пан Шевченко поставил под угрозу отношения с международными партнерами, а также нанес ущерб международному имиджу Украины как предсказуемого партнера с последовательной политикой, который руководствуется демократическими европейскими ценностями», — подчеркнул глава партии.

В частности, пояснил Корниенко, Шевченко позволял себе заявления в сфере внешней политики, несогласованные с властями, «чем дискредитировал и политическую силу, и главу государства».

В завершение глава «СН» напомнил, что изгнанный депутат попал в Раду через победу в мажоритарном округе, поэтому политическая сила не может заставить его уйти из парламента.

ИА REGNUM напоминает, что изначально в «Слуге народа» заявили, что Шевченко исключили из фракции «Слуга народа» после его встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.