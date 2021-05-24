Донецк, , 19:34 — REGNUM Район посёлка шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка обстрелян из миномётов калибра 60 мм украинскими боевиками вечером сегодня, 24 мая, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Атака ВСУ началась в 17:30 мск. Миномётным огнём повреждены газопровод низкого давления на улице Луговского у дома 54. Также повреждены кровля дома 25-а на улице Республиканской, кровля, стены, окна и входные двери дома 56/1 на улице Луговского.

Также повреждения получила трансформаторная подстанция на улице Амударьинской: обесточены десять частных жилых домов посёлка.

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