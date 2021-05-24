Курган, , 19:31 — REGNUM В Кургане с 1 июля 2021 года вводят социальную транспортную карту для пенсионеров и предпенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Социальные транспортные карты предоставляют право льготного проезда, дешевле стоимости тарифа на четыре рубля.

Заявления на получение карты с 31 мая могут подавать женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины в возрасте от 60 лет, с пропиской в Кургане. Если льготные поездки не будут использованы, они «сгорают», на следующее полугодие не переносятся.

Предлагается на выбор получить социальную транспортную карту или назначить льготные поездки на бесконтактную карту платёжной системы «МИР». В первый раз социальная транспортная карта выдается бесплатно. При потере карты за неё придётся заплатить.