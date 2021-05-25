Чебоксары, , 00:30 — REGNUM В Чувашии в 2021 году увеличивают расходы на содержание дойных коров, которые получат крестьяне при условии сохранения поголовья. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В этом году субсидии вырастут на 100 рублей за каждую корову. С учётом повышения за содержание в частных подворьях одной дойной коровы будет выплачиваться 2400 рублей, двух коров — 3400 на одну голову, трёх и более коров — 4400 рублей на одну голову.

Напомним, что субсидии выделяются в период «большого молока», чтобы поддержать крестьян и сохранить поголовье коров.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые субсидии на содержание коров в подворьях населения были выделены в 2020 году. В частных подворьях содержится более 62% поголовья коров в Чувашии.