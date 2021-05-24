Чебоксары, 25 мая, 2021, 00:30 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году увеличивают расходы на содержание дойных коров, которые получат крестьяне при условии сохранения поголовья. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Михаил Клодт. Три коровы

В этом году субсидии вырастут на 100 рублей за каждую корову. С учётом повышения за содержание в частных подворьях одной дойной коровы будет выплачиваться 2400 рублей, двух коров — 3400 на одну голову, трёх и более коров — 4400 рублей на одну голову.

Напомним, что субсидии выделяются в период «большого молока», чтобы поддержать крестьян и сохранить поголовье коров.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые субсидии на содержание коров в подворьях населения были выделены в 2020 году. В частных подворьях содержится более 62% поголовья коров в Чувашии.