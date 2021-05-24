Скопье, , 19:49 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 23 мая в интервью для македонского новостного агентства Kurir заявил, что его пугает появление различных «неофициальных документов», содержащих планы по решению проблемы Косово и Сербии.

По словам Заева, Европейский союз затягивает расширение на Западные Балканы не только Северной Македонии, но и Сербии, Черногории, Албании и Боснии и Герцеговины, что спровоцировало появление «неофициальных документов» и появление других радикальных идей, которые могут завершиться «только войнами».

На вопрос о том, не боится ли он войны, политик ответил, что все же надеется на то, что нигде их не будет. Далее политик ответил, что он не боится также и «Великой Албании», проект которой включает часть территории Северной Македонии, поскольку его страна вошла в блок НАТО, «который защитит нас».

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