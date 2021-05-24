Брюссель, 24 мая 2021, 19:24 — REGNUM Посадка гражданского лайнера авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска станет первой темой обсуждения саммита ЕС сегодня, 24 мая, сообщил журналистам премьер-министр Ирландии Михол Мартин.
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Он назвал «первостепенной темой» саммита ЕС «отвратительные и неприемлемые действия белорусского правительства, которые вчера (23 мая — прим. ИА REGNUM) вынудили совершить посадку самолёт авиакомпании Ryanair».
Мартин осудил арест в Белоруссии оппозиционера Романа Протасевича и призвал Минск к «немедленному освобождению» основателя Telegram-канала Nexta.
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