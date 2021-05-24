Приштина, , 19:26 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 24 мая провел встречу с послом республики Хорватия в крае.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны подписали соглашение о передаче Хорватией Косово 10 тысяч вакцин от коронавируса.

Вития уведомил Баришич о ходе вакцинации приоритетных групп населения края согласно государственному плану вакцинации, а также о применяемых властными институтами мерах по борьбе с вирусом.

Косовский министр от лица правительства Косово поблагодарил Хорватию за постоянное сотрудничество и реальную помощь в борьбе с коронавирусом.

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