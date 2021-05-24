Киев, , 19:23 — REGNUM Окружение президента Украины в настоящий момент втягивает Владимира Зеленского в «войну всех со всеми», заявил 24 мая политический обозреватель Алексей Куракин, анализируя последние внутриполитические события и основные тезисы, прозвучавшие во время итоговой пресс-конференции Зеленского.

Пiдозра Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперт отмечает, что сегодня Зеленский воюет не только против политических титанов вроде Петра Порошенко и Виктора Медведчука, но и против «капитанов бизнеса» в лице крупных предпринимателей. При этом мощные политические и экономические игроки обладают медиаресурсами, деньгами и контролируют десятки депутатских голосов в Верховной раде.

По словам Куракина, война против таких влиятельных фигур, как Порошенко и Медведчук, — это очень рискованный сценарий для Зеленского и «слуг народа». В качестве примера он приводит недавний случай, когда лидер ОПЗЖ по сути устроил власти «Сталинград», разгромив в суде все обвинения против себя.

«Во-первых, еще никто и никогда не выигрывал войну на два фронта. Во-вторых, мощные игроки потому и считаются мощными, что обладают ресурсами и умеют дать серьезный ответ. Это наглядно показал, например, тот Сталинград, который власть получила в суде от Медведчука. Да и сейчас не лето 2019 года, когда рейтинги Зеленского и «слуг» зашкаливали. Сейчас подобные авантюры будут очень дорого стоить… Конечно, когда в офисе президента увидят, как обрушился рейтинг Зеленского, то резко пойдут на попятный. Главное, чтобы не было слишком поздно…» — резюмировал политический обозреватель Алексей Куракин.

ИА REGNUM напоминает, что на большой пресс-конференции Зеленский заявил, что на Украине пришёл конец «эпохе Медведчука», добавив также, что власть сейчас «чистит вертикаль бизнеса». Также президент выразил мнение, что он уже стал приговором Порошенко, как и обещал в ходе избирательной кампании.