24 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Макей грамотно сыграл на желаниях Лукашенко, подставив блогера. Но, похоже, судя по тем шагам, которые начал предпринимать в отношении республики Запад, ловля на живца сработала, и подставили самого Лукашенко. А кто этому способствовал внутри республики – пусть разбирается свеженазначенный Совбез Белоруссии.

Юрий Баранчик, , 20:20 — REGNUM Скандал с задержанием Романа Протасевича — администратора одного из белорусских оппозиционных телеграм-каналов — 24 мая заиграл новыми красками. В ответ на действия белорусских властей мэр Риги пришел к хоккейному стадиону в Риге и снял государственный флаг Белоруссии с флагштока, повесив на его место флаг белорусских полицаев в годы Второй мировой войны — символ нынешней белорусской необандеровской оппозиции.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

В ответ белорусская сторона моментально, не прошло и двух часов после скандальной акции, «в связи с оскорблением белорусского флага в Риге» объявила о высылке посла и всего дипкорпуса Латвии из республики. В ответ на что уже латвийская сторона объявила персонами нон-грата всю белорусскую дипмиссию.

Понятно, что это только начало. Дальше последуют и более громкие шаги и жесты, как с белорусской стороны, так и со стороны Европы и США. Скорее всего, Белоруссию лишат получения доходов за пролет над территорией страны, а также запретят белорусским самолетам полеты в Европу, а также на Украину. Это означает, что в этом случае белорусские граждане смогут летать в другие страны только через Москву.

«Домодедово» Дарья Антонова © ИА REGNUM

И это, несомненно, позитивный факт, укрепляющий Союзное государство. Чем больше белорусских граждан смогут бывать в России, тем больше они будут видеть ложь белорусской официальной пропаганды о том, как в России всё плохо. На фоне гибели белорусских национальных промышленных предприятий российская экономика просто колосится. Но это, так сказать, последствия не до конца продуманных действий белорусского руководства по части организации войны с собственной оппозицией.

Гораздо важнее понять — что, собственно говоря, произошло в случае задержания Протасевича? Какие подводные течения были задействованы, что образовалась такая геополитическая воронка, в центре которой снова оказалась Белоруссия?

Уже высказано много версий относительно того, зачем задержали Протасевича, и как это было сделано. Главное — мало кто верит в официальную версию о том, что произошло якобы минирование самолета некими партизанами из палестинских освободительных движений. Где Палестина и где Греция. Тем более что военный конфликт между Палестиной и Израилем уже двое суток как закончился.

Роман Протасевич Цитата из видео «Захватили самолёт. Как задерживали Романа Протасевича» пользователя NEXTA Live. youtube.com

Скорее всего, произошедшее вызвано некими внутренними движениями в самой Белоруссии. И тут есть только одна версия — с учетом той геополитической воронки, в которую уже не один год падает республика, Лукашенко начало сливать ближайшее окружение. И либо это делают входящие в его окружение патриотически настроенные силовики, так как прекрасно понимают степень токсичности фигуры Лукашенко. Либо это делает прозападная часть окружения Лукашенко во главе с Макеем, который таким образом мстит за срыв его планов по оккупации республики Западом по украинскому сценарию.

Люди, которые находятся в ближайшем окружении Лукашенко, как тот же Макей, как и западные спецслужбы, давно прекрасно понимают, как Лукашенко принимает решения. Протасевича давно опредметили, обналичили (еще осенью 2020 года) и вывели из проекта «Нехты». Не составляло никакого труда передать информацию о полете Протасевича Лукашенко через Макея, который прекрасно понимал, что белорусский президент спит и видит, как бы отомстить непутевому телеграм-админу. А тут такой шанс.

Ему всё это преподносят как гениальный замысел, что, мол, официальный Минск объявляет о минировании самолета, и под предлогом безопасности пассажиров самолет сажают в аэропорту Минска. Где (сюрприз!) обнаруживается, что в заминированном самолете вдруг оказался тот самый Протасевич. Картина маслом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко President.gov.ua

Нюанс только заключается в том, что до аэропорта в Вильнюсе рейсу Ryanair оставалось 70 километров, и логичней ему было сесть там. Но тогда скандала бы не было. Однако пилоты приняли решение сесть в Минске и отдать белорусским властям Протасевича.

Судя по тому, как сухо руководство Ryanair прокомментировало инцидент с принудительной посадкой самолета авиакомпании в Минске, оно было в курсе операции. Но тогда получается, что Романа Протасевича просто подставили его западные кураторы, организовав провокацию, на которую клюнул официальный Минск.

Макей грамотно сыграл на желаниях Лукашенко, подставив блогера. Но, похоже, судя по тем шагам, которые начал предпринимать в отношении республики Запад, ловля на живца сработала, и подставили самого Лукашенко. А кто этому способствовал внутри республики — пусть разбирается свеженазначенный Совбез Белоруссии.