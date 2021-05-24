Кито, 24 мая, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Бывший банкир Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское «Движение КРЕО», 24 мая принял присягу и стал действующим президентом Эквадора.

Samurai Juan — flickr.com Гильермо Лассо

Церемонию инаугурации, проходящей в здании национальной ассамблеи страны, транслируют местные СМИ.

Из-за пандемии коронавируса зал был заполнен только на 30 процентов.

Отметим, что на церемонию были приглашены король Испании, главы Гаити, Бразилии и Доминиканской Республики.

ИА REGNUM напоминает, 65-летний Лассо, в прошлом три раза принимающий участие в президентской гонке, сообщил избирателям, что намерен «поменять судьбу страны».