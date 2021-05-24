Стокгольм, , 19:15 — REGNUM Шведское транспортное агентство рекомендует отечественным авиакомпаниям избегать полетов через воздушное пространство Белоруссии, сообщает 24 мая телеканал SVT.

«Шведское транспортное агентство рекомендует шведским авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии», — цитирует телеканал заявление агентства.

По словам руководитель одного из подразделений агентства Саймона Послюк, поводом для такого решения стал инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске и его обсуждение в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и севшего в Минске из-за сообщений о бомбе, был задержан разыскиваемый властями Белоруссии Роман Протасевич, основатель экстремистского Telegram-канала Nexta.

Он обвиняется по нескольким уголовным статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков и призывы к терактам и свержению законной власти.

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