Москва, , 19:15 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в апреле сократилась на 178,1 млн рублей, или на 10,3%, и по состоянию на 1 мая составила 1 млрд 552,1 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По данным ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало мая 345,9 млн рублей (22,3%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2021 года, ещё 346,2 млн рублей (22,3%) — долги, сохраняющиеся с 2020 года, 860 млн рублей (55,4%) — с 2019 года и ранее.

Сообщается также, что 8,3 млн рублей из общей суммы задолженности сформировалось в результате несвоевременного получения средств из федерального бюджета, ещё 0,2 млн рублей — из бюджетов субъектов Федерации. Остальная часть задолженности возникла из-за отсутствия у работодателей собственных средств.

На 1 мая задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 43,5%, строительной сферы — 22,4%, сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 9,2%, добычи полезных ископаемых — 8,2%; транспорта — 5,3%, здравоохранения и социальных услуг — 2,6%.