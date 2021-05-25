Ульяновск, , 09:03 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских призвал жителей не рассчитывать на «авось» и привиться COVID-19, пригрозив со ссылкой на специалистов, что «переболеют все». Об этом сообщает его пресс-служба по итогам аппаратного совещания.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Руководитель региона констатировал, что в Ульяновской области не снижается суточное число случаев заражений коронавирусом. И хотя темпы вакцинации растут, но «всё ещё недостаточны», поручив уделять данной работе «особое внимание».

«Традиционное русское «авось» в этом случае не сработает. Как отмечают специалисты, переболеют все, но кто-то в более лёгкой форме, а кто-то в тяжёлой», — приводят в пресс-службе слова Алексея Русских.

В настоящее время сделали первую прививку более 122,4 тыс. человек, обоими компонентами — почти 97 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая врио губернатора Алексей Русских сделал первую прививку от COVID-19. Ранее он отмечал, что заразился коронавирусом и переболел в сентябре 2020 года.

Напомним, с начала пандемии сделано 892,7 тыс. лабораторных исследований на коронавирус в отношении 854,8 тыс. жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области выявлено ещё более 80 носителей коронавируса