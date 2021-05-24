Череповец, Вологодская область, , 19:13 — REGNUM Вологодская область возьмет на вооружение опыт реализации экологических проектов в других регионах. Об этом 24 мая заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на всероссийском молодежном экологическом форуме в «Экосистема» в Торово Вологодском области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Одна из участниц форума поинтересовалась у главы региона, почему экологический форум решено было проводить в «самом грязном городе» России. На это губернатор заявил, что вопрос поставлен неверно — форум проводится не в самом грязном городе страны, а в крупном промышленном центре.

«Проводить надо там, где надо работать. Проводить его в чистом поле нет смысла. Мы узнаем ваши предложения, возьмём самое лучшее и сделаем город Череповец самым чистым городом в России», — сказал Кувшинников.

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