Челябинск, , 19:09 — REGNUM Мужчина был избит в Челябинске знакомым своей квартирантки. Злоумышленник отнял у него смартфон и скрылся. Подозреваемого в разбойном нападении задержали сотрудники Росгвардии, сообщили 24 мая в пресс-службе регионального управления ведомства.

Инцидент произошёл вечером накануне, 23 мая, в одной из квартир дома на улице Российской. Хозяин квартиры вызвал силовиков, рассказав, что «у него возникли разногласия с квартиранткой».

«В конфликт ввязался знакомый женщины, который нанёс хозяину квартиры несколько ударов палкой по голове и похитил сотовый телефон, после чего скрылся», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый, ранее судимый житель Челябинска, был по приметам задержан на пересечении улиц Потёмкина и Артиллерийской. Его для дальнейшего разбирательства передали полиции.

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