Вашингтон, 24 мая, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом Хаббл снимок спиральной галактики с обозначением NGC 5037. Фотография появилась 24 мая на официальном сайте управления.

NASA/ESA Hubble Space Telescope NGC 5037

В публикации NASA отмечается, что данное образование находится в созвездии Девы примерно в 150 млн световых лет от нас.

Необычный ракурс позволяет увидеть галактику с боку в наклонном состоянии. Хорошо видна центральная часть структуры и спиральные рукава.

Напомним, что спиральные рукава галактик состоят из гигантских звездообразований.

ИА REGNUM напоминает, обсерватория «Хаббл» была выведена на орбиту 24 апреля 1990 года на борту шаттла «Дискавери».