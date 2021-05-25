Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновской области предварительно выявлен ещё 81 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, с начала пандемии сделано 892 765 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, обследованы 854 792 человека.

По итогам тестов за последние сутки заражение новой коронавирусной инфекцией предварительно подтверждено у 81 жителя. Под наблюдением остаются 8599 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область получила более 140 тыс. комплектов вакцин от COVID-19, первым компонентом привились более 122,4 тыс. человек, завершили иммунизацию почти 97 тыс. жителей.