Ульяновск, , 05:36 — REGNUM В Ульяновскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19, всего с начала прививочной кампании передано свыше 140 тыс. комплектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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По данным министерства здравоохранения региона, в Ульяновской области первую прививку от COVID-19 сделали 122 464 жителя, из них завершили иммунизацию (то есть привились двумя компонентами) 96 832 человека.

В настоящее время осталось свыше более 17 тыс. доз первого компонента вакцины.

В ведомстве отмечают, что 24 мая передано 900 комплектов вакцины «Спутник V». Всего получено свыше 140 тыс. доз, в том числе свыше 132 тыс. комплектов «Спутника V», 1560 комплектов «КовиВака» и 6480 доз вакцины «ЭпивакКорона».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально выявлен 55 351 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечился 52 791 человек (95,37%), умерли 1343 пациента с коронавирусом.

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